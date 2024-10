Convivio 2023: ingresso libero per la charity più attesa dedicata alla lotta contro l’HIV (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 7 novembre 2023, la Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà Convivio, un evento di raccolta fondi nato per sostenere la battaglia contro l’HIV. Per la prima volta nella sua storia, l’ingresso sarà gratuito fin dal primo giorno, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa iniziativa solidaristica. Convivio è stato creato nel 1992 da Gianni Versace con l’intento di raccogliere fondi per Anlaids Lombardia ETS, cedendo il 50% dei prodotti donati dalle aziende, soprattutto del settore della moda. Quest’anno, l’evento promette di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche importanti, aggiornandosi rispetto alle emergenze di nuova generazione legate alle infezioni. Gaeta.it - Convivio 2023: ingresso libero per la charity più attesa dedicata alla lotta contro l’HIV Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 7 novembre, la Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà, un evento di raccolta fondi nato per sostenere la battaglia. Per la prima volta nella sua storia, l’sarà gratuito fin dal primo giorno, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa iniziativa solidaristica.è stato creato nel 1992 da Gianni Versace con l’intento di raccogliere fondi per Anlaids Lombardia ETS, cedendo il 50% dei prodotti donati dalle aziende, soprattutto del settore della moda. Quest’anno, l’evento promette di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche importanti, aggiornandosi rispetto alle emergenze di nuova generazione legate alle infezioni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per la charity più attesa dedicata alla lotta contro l’HIV; Chieti: al via il progetto “A scuola di nuoto” per 285 studenti dell’istituto "Luigi Di Savoia"; Milano accoglie il mercato etico di Natale Banco di Garabombo: l'apertura è fissata per il 2 novembre; Una nuova mostra arricchirà lo spazio, debuttano quadri e sculture di Alessandro La Motta;. il cibo nella cultura : un festival a Bergamo; Il Paradiso delle Signore spoiler: cosa accadrà a Novembre; Approfondisci 🔍

Torna Convivio, lo shopping solidale contro l'Aids

(ansa.it)

Per la prima volta nella sua storia, Convivio sarà a ingresso libero fin dal primo giorno, dal 7 novembre, quando alla Fabbrica del Vapore tornerà uno degli evento di charity fra i più noti a livello ...

Torna Convivio, il market magico della solidarietà

(gqitalia.it)

Convivio apre le porte dal 7 all’11 Novembre 2024 alla Fabbrica del Vapore di Milano, con un’offerta ancora più ricca: moda, beauty, design, food&wine, gioielli e il ritorno dell’area vintage ...

Convivio Milano 2024, mostra mercato di grandi marchi a favore di Anlaids

(mentelocale.it)

Da giovedì 7 a lunedì 11 novembre 2024 gli spazi della Fabbrica del Vapore di Milano (via Procaccini 4) ospitano la sedicesima edizione di Convivio, la mostra mercato, ideata da Gianni Versace nel ...

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero

(ladigetto.it)

Domani, sabato 19 ottobre, alle ore 10.30 Alberto Pattini farà un intervento in piazza Battisti nell'ambito della manifestazione enogastronomica «Autumnus» sugli aspetti storico-culturali ...