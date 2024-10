Claudio Ranieri ha dato l’addio al calcio | Ma ci sto ripensando

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ha realizzato il suo sogno da bambino: «Fare il calciatore». Mentre al mestiere di allenatore da piccolo non pensava: «Quando Gianni Di Marzio, che mi aveva avuto come difensore prima a Catanzaro e poi a Catania, mi ha suggerito la panchina della Vigor Lamezia, non ero troppo convinto. E invece». In un’intervista al Corriere della Sera ripercorre la sua vita e la sua carriera. A partire dalla macelleria del padre a Testaccio: «Sì, ero l’ultimo di quattro fratelli e a volte, come tutti, davo una mano in negozio. Ma meno degli altri. Passavo le giornate all’oratorio che, a quei tempi, sostituiva la scuola. Messa, pane e marmellata e poi finalmente il pallone». Il provino di Herreragiocava «anche a basket e pallavolo, tutto tranne il tennis, che non mi piaceva. Poi sono entrato nella Dodicesimo giallorosso, una squadretta sovvenzionata dalla Roma.