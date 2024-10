Ciclismo: Alice Papo è l’ultimo arrivo per il Team Aromitalia 3T Vaiano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vaiano, 31 ottobre 2024 - Secondo arrivo per la stagione 2025 in seno al Team Aromitalia 3t Vaiano, la società della Val di Bisenzio impegnata da anni nel Ciclismo femminile. La società pratese del presidente Stefano Giugni si è assicurata la ventunenne friulana Alice Papo, nata a Trieste ed ora residente a Udine. Iniziò nel Ciclismo come giovanissima a 7 anni e nella sua carriera ha saputo centrare anche il successo oltre a vari piazzamenti. La Papo è inoltre una brillante specialista del ciclocross disciplina dove si è affermata in diverse occasioni conquistando anche un titolo italiano. Sempre nel ciclocross ha disputato con la maglia azzurra della Nazionale Italiana il Campionato Europeo in tre occasioni. Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Alice Papo è l’ultimo arrivo per il Team Aromitalia 3T Vaiano Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Secondoper la stagione 2025 in seno al3t, la società della Val di Bisenzio impegnata da anni nelfemminile. La società pratese del presidente Stefano Giugni si è assicurata la ventunenne friulana, nata a Trieste ed ora residente a Udine. Iniziò nelcome giovanissima a 7 anni e nella sua carriera ha saputo centrare anche il successo oltre a vari piazzamenti. Laè inoltre una brillante specialista del ciclocross disciplina dove si è affermata in diverse occasioni conquistando anche un titolo italiano. Sempre nel ciclocross ha disputato con la maglia azzurra della Nazionale Italiana il Campionato Europeo in tre occasioni.

Ciclismo: Alice Papo è l’ultimo arrivo per il Team Aromitalia 3T Vaiano

DP66: un weekend di successi tra le giovani promesse del ciclismo

OSOPPO – Dopo una lunga assenza dai campi ciclocrossistici, risalente al 14 gennaio, quando chiuse ottava al campionato italiano delle Donne Under 23, Alice Papo è tornata a indossare ... che ...

Ciclocross, i convocati dell’Italia per gli Europei: 14 azzurri in gara a Pontevedra

Tra sabato 2 e domenica 3 novembre Pontevedra (in Spagna) ospiterà i Campionati Europei 2024 di ciclocross, in cui verranno assegnati complessivamente ...

SALVIROLA. BERTOLINI IN GRAN FORMA, OKAY AGOSTINACCHIO, PELLIZOTTI E BORELLO

Seguono Alice Papo e Eva Lechner. Riscatto di Mattia Agostinacchio (Fas Airport Services Guerciotti) nella prova juniores maschile in cui la valdostano chiude da vincitore superando Ettore Fabbro ...