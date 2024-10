Chi affronterà Sinner alle ATP Finals? Il possibile girone e l’incognita Alcaraz-Zverev da dirimere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jannik Sinner si presenterà alle ATP Finals da numero 1 del mondo e con la garanzia di restare in vetta alla graduatoria internazionale al termine di questa annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino sarà tra i grandi favoriti per la vittoria nel torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del 2024 e punterà a essere protagonista indiscusso sul cemento di Torino, dove lo scorso anno perse l’atto conclusivo contro il serbo Novak Djokovic (dopo averlo regolato nel round robin). Il vincitore di Australian Open e US Open, nonché di tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), sarà inserito in un girone composto da quattro atleti e affronterà uno tra il n. 3 e il n. 4 della Race (la classifica che tiene in considerazione i risultati acquisiti durante la stagione), uno tra il n. 5 e il n. 6, uno tra il n. 7 e il n. 8. Oasport.it - Chi affronterà Sinner alle ATP Finals? Il possibile girone e l’incognita Alcaraz-Zverev da dirimere Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Janniksi presenteràATPda numero 1 del mondo e con la garanzia di restare in vetta alla graduatoria internazionale al termine di questa annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino sarà tra i grandi favoriti per la vittoria nel torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del 2024 e punterà a essere protagonista indiscusso sul cemento di Torino, dove lo scorso anno perse l’atto conclusivo contro il serbo Novak Djokovic (dopo averlo regolato nel round robin). Il vincitore di Australian Open e US Open, nonché di tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), sarà inserito in uncomposto da quattro atleti euno tra il n. 3 e il n. 4 della Race (la classifica che tiene in considerazione i risultati acquisiti durante la stagione), uno tra il n. 5 e il n. 6, uno tra il n. 7 e il n. 8.

Chi affronterà Sinner alle ATP Finals? Il possibile girone e l’incognita Alcaraz-Zverev da dirimere

Jannik Sinner si presenterà alle ATP Finals da numero 1 del mondo e con la garanzia di restare in vetta alla graduatoria internazionale al termine di ...

