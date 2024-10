Oasport.it - Ceccon e Mora ancora sul podio a Singapore! Folle record del mondo nei 200 rana donne

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Doppioper l’Italia del nuoto nella giornata di apertura dell’ultima tappa di Coppa deldi nuoto in programma a. Thomassi conferma al terzo posto nei 100 misti, mentre Lorenzotorna sul secondo gradino delcome a Shanghai. Atleta del giorno èuna volta la statunitense Kate Douglass che per la seconda settimana consecutiva migliora ilmondiale dei 200tirando giù quasi due secondi. Quintodi coppa delper Thomasche chiude al terzo posto una spettacolare gara dei 100 misti, alle spalle del francese Leon Marchand che migliora ildella manifestazione con 49”92. Secondo posto per il sempre protagonista svizzero Noè Ponti che chiude in 50”39. Torna suldopo due settimane il modenese Lorenzo, che chiude secondo i 200 dorso con il tempo di 1’51”07.