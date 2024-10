Borsa: Milano chiude in calo, Stellantis controcorrente (Di giovedì 31 ottobre 2024) Seduta negativa per Piazza Affari, così come per il resto delle Borse europee con i mercati sotto stress per le trimestrali del tech e l'attesa sulle elezioni negli Stati Uniti. Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,64 a 34.281 con le vendite che piegano ancora Campari (-2,3%) dopo i conti e mentre il gruppo è alla ricerca del nuovo ceo. Male poi Brunello Cucinelli (-2,2%), Hera (-2,1%), A2a (-1,9%). La peggiore è Erg (-3,2%), seguita da St (-2,8%). In controtendenza Stellantis (+2,93%) grazie ai ricavi in Europa che hanno compensato i numeri peggiori delle stime del Nord America. Bene poi Nexi (+1,72%) Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in calo, Stellantis controcorrente Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Seduta negativa per Piazza Affari, così come per il resto delle Borse europee con i mercati sotto stress per le trimestrali del tech e l'attesa sulle elezioni negli Stati Uniti. Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,64 a 34.281 con le vendite che piegano ancora Campari (-2,3%) dopo i conti e mentre il gruppo è alla ricerca del nuovo ceo. Male poi Brunello Cucinelli (-2,2%), Hera (-2,1%), A2a (-1,9%). La peggiore è Erg (-3,2%), seguita da St (-2,8%). In controtendenza(+2,93%) grazie ai ricavi in Europa che hanno compensato i numeri peggiori delle stime del Nord America. Bene poi Nexi (+1,72%)

Borsa: Milano chiude in calo, Stellantis controcorrente

Seduta negativa per Piazza Affari, così come per il resto delle Borse europee con i mercati sotto stress per le trimestrali del tech e l'attesa sulle elezioni negli Stati Uniti. Il Ftse Mib lascia sul ...

