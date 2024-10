Borgo Nuovo, vandalizzato il centro sociale chiuso ad aprile: "Il Comune dia un altro spazio al quartiere" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il centro sociale per anziani di piazza Santa Cristina a Borgo Nuovo, chiuso ad aprile, è già stato "più volte gravemente vandalizzato". Lo dicono Concetta Amella e Simona Di Gesù, rispettivamente consigliera comunale e consigliera di circoscrizione del Movimento 5 Stelle, che in Palermotoday.it - Borgo Nuovo, vandalizzato il centro sociale chiuso ad aprile: "Il Comune dia un altro spazio al quartiere" Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilper anziani di piazza Santa Cristina aad, è già stato "più volte gravemente". Lo dicono Concetta Amella e Simona Di Gesù, rispettivamente consigliera comunale e consigliera di circoscrizione del Movimento 5 Stelle, che in

Borgo Nuovo, vandalizzato il centro sociale chiuso ad aprile: "Il Comune dia un altro spazio al quartiere"

Lo dicono Concetta Amella e Simona Di Gesù, rispettivamente consigliera comunale e consigliera di circoscrizione del Movimento 5 Stelle, che in un'interrogazione al sindaco hanno chiesto "quali sono l ...

