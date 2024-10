Bonus Natale anche ai percettori NASPI, ma non sul conto: dove arriverà (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Agenzia delle Entrate, attraverso una circolare, ha fornito tutti i dettagli in merito al Bonus Natale anche per quanto riguarda i disoccupati. Attraverso un emendamento al decreto Omnibus, convertito in legge nelle scorse settimane, il Governo ha deciso di anticipare quello che era stato inizialmente definito “Bonus Befana” ribattezzato adesso come Bonus Natale. Bonus Natale anche ai percettori NASPI, ma non sul conto: dove arriverà (Notizie.com)Il contributo fino a 100 euro verrà, difatti, riconosciuto a dicembre con la tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti. A chiarire quali sono i dettagli per ottenere il sostegno economico è stata una circolare diramata dall’Agenzia delle Entrate subito dopo l’entrata in vigore del decreto legge. Notizie.com - Bonus Natale anche ai percettori NASPI, ma non sul conto: dove arriverà Leggi tutto 📰 Notizie.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Agenzia delle Entrate, attraverso una circolare, ha fornito tutti i dettagli in merito alper quanto riguarda i disoccupati. Attraverso un emendamento al decreto Omnibus, convertito in legge nelle scorse settimane, il Governo ha deciso di anticipare quello che era stato inizialmente definito “Befana” ribattezzato adesso comeai, ma non sul(Notizie.com)Il contributo fino a 100 euro verrà, difatti, riconosciuto a dicembre con la tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti. A chiarire quali sono i dettagli per ottenere il sostegno economico è stata una circolare diramata dall’Agenzia delle Entrate subito dopo l’entrata in vigore del decreto legge.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:100 euro sotto. Tre domande e tre risposte sull’indennità del DL Omnibus;100 euro, spettacon contratto part-time? E ai supplenti?;2024, in arrivo 100 euro per i lavoratori dipendenti e i disoccupati: ecco i requisiti da rispettare;100 euro per i lavoratori dipendentidella scuola: le condizioni e come fare richiesta;100 euro, spettaai disoccupati? Ecco cosa sapere;da 100 euro: requisiti e modalità per richiederlo; Approfondisci 🔍

Bonus Natale 100 euro, spetta anche ai disoccupati? Ecco cosa sapere

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Bonus Natale 100 euro, spetta anche con contratto part-time? E ai supplenti?

(tecnicadellascuola.it)

Nella tredicesima mensilità di quest’anno sarà accreditato, ai lavoratori pubblicie e privati, il bonus 100 euro previsto dal cd. Decreto Omnibus (decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito in le ...

Bonus 100 euro Natale 2024 per docenti e ATA: a chi spetta veramente? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

(informazionescuola.it)

Chi può ottenere il bonus natalizio del 2024 per i lavoratori dipendenti. Conoscerai i requisiti familiari e reddituali necessari ...

Bonus Festività di Natale 2024: Ecco a chi spetta e cosa devi fare e sapere per ottenerlo!

(notizie.com)

Immagina di poter ricevere un contributo economico extra proprio a Natale, quando le spese tendono a crescere tra regali, pranzi e festeggiamenti.