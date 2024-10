Bergomi: «L’Inter ha paura di sbagliare. Si sente vulnerabile!» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Beppe Bergomi non è ancora convinto dalL’Inter vista contro l’Empoli su Sky Sport. Qualche errore, una prestazione di alti e bassi. TIMORE – Beppe Bergomi non ha apprezzato al 100% la prestazione della squadra di Simone Inzaghi. Il 3-0 è figlio dell’espulsione del primo tempo, manovra lenta e pochi sbocchi al Castellani contro l’Empoli. L’ex calciatore ne parla in questo modo: «Frattesi è un centrocampista classico di inserimento, oggi i due gol sono stati decisivi. Se devi vincere le partite devi saltare l’uomo, L’Inter non ce l’ha e deve andare con il palleggio portando gli uomini alti. Oggi non ha fatto una buona gara perché era preoccupata di sbagliare, guardate l’errore di Bastoni all’inizio. L’Inter si sente vulnerabile alle ripartenze e ha paura. L’anno scorso la palla viaggiava veloce, oggi non c’è Calhanoglu ed è importante questa assenza. Inter-news.it - Bergomi: «L’Inter ha paura di sbagliare. Si sente vulnerabile!» Leggi tutto 📰 Inter-news.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Beppenon è ancora convinto dalvista contro l’Empoli su Sky Sport. Qualche errore, una prestazione di alti e bassi. TIMORE – Beppenon ha apprezzato al 100% la prestazione della squadra di Simone Inzaghi. Il 3-0 è figlio dell’espulsione del primo tempo, manovra lenta e pochi sbocchi al Castellani contro l’Empoli. L’ex calciatore ne parla in questo modo: «Frattesi è un centrocampista classico di inserimento, oggi i due gol sono stati decisivi. Se devi vincere le partite devi saltare l’uomo,non ce l’ha e deve andare con il palleggio portando gli uomini alti. Oggi non ha fatto una buona gara perché era preoccupata di, guardate l’errore di Bastoni all’inizio.sialle ripartenze e ha. L’anno scorso la palla viaggiava veloce, oggi non c’è Calhanoglu ed è importante questa assenza.

