Alluvione Spagna, a Bruxelles bandiere a mezz’asta per le vittime (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Oggi le nostre bandiere sventolano a mezz’asta in solidarietà al popolo spagnolo. Piangiamo con voi. Insieme risorgeremo”. Lo scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul suo profilo X. Si abbassano a mezz’asta la bandiera spagnola e quella dell’Ue fuori dagli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo e Bruxelles per rendere omaggio alle vittime delle inondazioni che hanno colpito Valencia. La città è stata devastata dal peggior disastro naturale che abbia colpito la Spagna in questo secolo: l’Alluvione ha provocato oltre 100 vittime e distrutto interi Paesi. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Lapresse.it - Alluvione Spagna, a Bruxelles bandiere a mezz’asta per le vittime Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Oggi le nostresventolano ain solidarietà al popolo spagnolo. Piangiamo con voi. Insieme risorgeremo”. Lo scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul suo profilo X. Si abbassano ala bandiera spagnola e quella dell’Ue fuori dagli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo eper rendere omaggio alledelle inondazioni che hanno colpito Valencia. La città è stata devastata dal peggior disastro naturale che abbia colpito lain questo secolo: l’ha provocato oltre 100e distrutto interi Paesi. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi e il bilancio dellepotrebbe aumentare.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: VIDEO, abandiere a mezz'asta per le vittime - LaPresse;Valencia, abandiere a mezz'asta per le vittime;, è polemica sul ritardo di allerta e soccorsi;Dana, soccorritori al lavoro per cercare i dispersi. Polemiche sull’alert inviato tardi alla popolazione;: circa 100 morti e decine di dispersi per le alluvioni;in, cos'è successo nel giorno dell'apocalisse di pioggia a Valencia. «Impossibile dire quanti sono i dispersi». Mille soldati impegnati nelle ricerche; Approfondisci 🔍

Alluvione Valencia, a Bruxelles bandiere a mezz'asta per le vittime

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) "Oggi le nostre bandiere sventolano a mezz'asta in solidarietà al popolo spagnolo. Piangiamo con voi. Insieme risorgeremo". Lo scrive ...

Alluvione Valencia, notizie in diretta. Massima allerta a Barcellona, riprese le ricerche dei dispersi. Gli sfollati sono 120mila

(ilmessaggero.it)

Valencia, gli aggiornamenti di oggi in diretta dopo l'alluvione. Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare ...

Spagna, alluvione a Valencia: cos'è successo nel giorno dell'apocalisse di pioggia. «Oltre 90 morti, decine i dispersi»

(msn.com)

Migliaia di richieste di aiuto dalla Spagna travolta da una tempesta ... per aiutare le comunità colpite dall’alluvione. «La Spagna intera piange con voi», ha detto. «Non vi lasceremo soli». E da ...

Alluvione Valencia, notizie in diretta. Nuova allerta meteo, allarme anche a Barcellona. Gli sfollati sono 120mila

(ilmattino.it)

Valencia, gli aggiornamenti di oggi in diretta dopo l'alluvione. Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare ...