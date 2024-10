A Siena la ‘donazione mostruosa’ per un Halloween solidale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Siena, 31 ottobre 2024 - Halloween fa rima con generosità e divertimento al Centro emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Anche nel 2024 si è ripetuta la “Donazione mostruosa”, iniziativa promossa da parte delle associazioni di volontariato di donazione di sangue della città e del territorio che, come ormai da tradizione, ogni 31 ottobre, organizzano questo evento di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti. A Siena torna la ‘donazione mostruosa’ per un Halloween solidale In particolare, per la “donazione mostruosa” di Halloween, le associazioni hanno regalato un dolcetto a tutte le persone che si sono recate a donare il sangue, abbellendo il Cet con istallazioni artistiche a tema vampiri, pipistrelli e sangue. Lanazione.it - A Siena la ‘donazione mostruosa’ per un Halloween solidale Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 -fa rima con generosità e divertimento al Centro emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Anche nel 2024 si è ripetuta la “Donazione mostruosa”, iniziativa promossa da parte delle associazioni di volontariato di donazione di sangue della città e del territorio che, come ormai da tradizione, ogni 31 ottobre, organizzano questo evento di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti. Atorna laper unIn particolare, per la “donazione mostruosa” di, le associazioni hanno regalato un dolcetto a tutte le persone che si sono recate a donare il sangue, abbellendo il Cet con istallazioni artistiche a tema vampiri, pipistrelli e sangue.

