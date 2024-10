Volkswagen | nel terzo trimestre utile -64% a 158 miliardi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (askanews) – La casa automobilistica tedescaha registrato nel2024 un crollo dell’del 63,7% a 1,58e del 42% dell’operativo a 2,86, mentre il fatturato si attesta a 78,5(-0,5%). I risultati hanno risentito dell’aumento dei costi fissi e degli accantonamenti per la ristrutturazione, spiega l’azienda. Le vendite di veicoli sono diminuite dell’8,3% nel periodo.Alla fine di settembre 2024, la liquidità netta del gruppo era negativa per 160,6(-147,4 mld a fine 2023). “I risultati dei nove mesi riflettono un contesto di mercato difficile e sottolineano l’importanza di realizzare i programmi di performance che abbiamo lanciato in tutto il gruppo”, ha commentato Arno Antlitz, Cfo e COO di. “Il marchioha registrato un margine operativo di appena il 2% dopo nove mesi.