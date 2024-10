Una nuova specie di rospo è tra i vertebrati più piccoli al mondo: misura meno di un centimetro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Brasile, è stata appena scoperta una nuova specie di minuscolo "rospo pulce". È lungo meno di 7 mm ed è attualmente il secondo vertebrato più piccolo del pianeta. Fanpage.it - Una nuova specie di rospo è tra i vertebrati più piccoli al mondo: misura meno di un centimetro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Brasile, è stata appena scoperta unadi minuscolo "pulce". È lungodi 7 mm ed è attualmente il secondo vertebrato più piccolo del pianeta.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Una nuova specie di rospo è tra i vertebrati più piccoli al mondo: misura meno di un centimetro; Scoperta una nuova specie di rospo che vive sulle pendici di un vulcano africano; 160 le specie estinte negli ultimi 10 anni; Allarme estinzione per gli anfibi: a rischio il 41% delle specie; Le specie di anfibi a rischio estinzione sono molte di più di quante temessimo; Articolo - Rospi leccabili e funghi magici: la fauna selvatica venduta sul dark web; Leggi >>>

Una nuova specie di rospo scoperta un po’ per caso tra le montagne del Vietnam

(msn.com)

La scoperta di nuove specie animali è spesso il frutto di lunghe e faticose ricerche tra campo e laboratorio, ma a volte può avvenire anche quasi per caso, come accaduto con un nuovo rospo ...

Come si estinguono gli animali e come nascono le nuove specie

(fanpage.it)

Estinzione e speciazione sono fenomeni da sempre presenti in tutta la storia evolutiva della vita sul pianeta Terra: ogni specie che nasce è destinata ...

Animali che si stanno adattando al cambiamento climatico

(ohga.it)

Per fortuna, non tutti sono destinati a sparire, perché alcune specie sono in grado di adattarsi al nuovo ambiente (o ... un successo evolutivo che produce discendenti sani e fertili. Rospi, tentativi ...

Vertebrati selvatici, il report Wwf: negli ultimi 50 anni s’è registrato un calo del 73%. Ultima chiamata per salvarli

(ilfattoquotidiano.it)

di WWF Italia Secondo il Living Planet Report (LPR) 2024 del WWF, c’è stato un catastrofico calo del 73% della dimensione media delle popolazioni globali di vertebrati selvatici in soli 50 anni (1970- ...