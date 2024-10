Slice of Capanno, gli spicchi della pizza romana contemporanea (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Volevamo creare un luogo in cui la qualità e la cura del prodotto si fondessero con un’atmosfera accogliente. A Ostia mancava una pizzeria capace di offrire un’attenzione completa, sia al prodotto che al servizio, e Slice nasce proprio per colmare questa esigenza”. Così racconta Valerio Mazziotti che con Cristiano Giacometti e David Boncompagni poco più di un anno fa hanno aperto a Ostia “Slice of Capanno”, una pizzeria sui generis che offre un’esperienza gastronomica centrata sulla pizza romana contemporanea, accompagnata da cocktail artigianali. Cristiano Giacometti aggiunge: “Dopo un solo anno, l’ingresso nella Guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso con due spicchi è la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta. Inoltre siamo fieri di rappresentare e portare avanti il nome di Ostia tra le migliori pizzerie romane e italiane”. Romadailynews.it - Slice of Capanno, gli spicchi della pizza romana contemporanea Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Volevamo creare un luogo in cui la qualità e la cura del prodotto si fondessero con un’atmosfera accogliente. A Ostia mancava una pizzeria capace di offrire un’attenzione completa, sia al prodotto che al servizio, enasce proprio per colmare questa esigenza”. Così racconta Valerio Mazziotti che con Cristiano Giacometti e David Boncompagni poco più di un anno fa hanno aperto a Ostia “of”, una pizzeria sui generis che offre un’esperienza gastronomica centrata sulla, accompagnata da cocktail artigianali. Cristiano Giacometti aggiunge: “Dopo un solo anno, l’ingresso nella Guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso con dueè la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta. Inoltre siamo fieri di rappresentare e portare avanti il nome di Ostia tra le migliori pizzerie romane e italiane”.

Slice of Capanno: dove la pizza romana contemporanea incontra il mare

(italiaatavola.net)

Slice of Capanno di Ostia unisce tradizione e innovazione, portando la pizza romana contemporanea a nuovi livelli con un menu creativo, cocktail artigianali e un'atmosfera accogliente ...

