"Se ci sarà il figlio di Camilla se ne andrà": William infuriato per il pranzo, Kate Middleton preoccupata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tira una brutta aria a Buckingham Palace, in particolar modo tra il principe William e Tom Parker-Bowles, fratellastro acquisito e figlio della regina Camilla. Secondo quanto riferisce il Daily Beast, sito web di informazione ed opinioni statunitense, fondato e redatto da Tina Brown, precedentemente editor di Vanity Fair e The New Yorker, il futuro erede al trono avrebbe un rapporto propriamente idilliaco con Tom, al punto che sarebbe disposto a rinunciare al pranzo di Natale, qualora lui fosse presente tra gli invitati. Sempre secondo il Beast, questa non è solo una minaccia velata, ma una possibilità più che concreta. Un gesto eclatante, se si pensa che William non si è mai esposto nemmeno quando lo ha attaccato direttamente suo fratello Harry nel suo libro “Spare” o quando lui e Meghan si sono espressi negativamente nelle varie interviste sulla Royal Family. Liberoquotidiano.it - "Se ci sarà il figlio di Camilla se ne andrà": William infuriato per il pranzo, Kate Middleton preoccupata Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tira una brutta aria a Buckingham Palace, in particolar modo tra il principee Tom Parker-Bowles, fratellastro acquisito edella regina. Secondo quanto riferisce il Daily Beast, sito web di informazione ed opinioni statunitense, fondato e redatto da Tina Brown, precedentemente editor di Vanity Fair e The New Yorker, il futuro erede al trono avrebbe un rapporto propriamente idilliaco con Tom, al punto che sarebbe disposto a rinunciare aldi Natale, qualora lui fosse presente tra gli invitati. Sempre secondo il Beast, questa non è solo una minaccia velata, ma una possibilità più che concreta. Un gesto eclatante, se si pensa chenon si è mai esposto nemmeno quando lo ha attaccato direttamente suo fratello Harry nel suo libro “Spare” o quando lui e Meghan si sono espressi negativamente nelle varie interviste sulla Royal Family.

