Roma vs Torino | le probabili formazioni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I giallorossi sono costretti a vincere per uscire da una crisi che sembra senza fine, ma i granata vanno a caccia di conferme per entrare in zona-Europa.vssi giocherà giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Situazione incandescente tra i giallorossi divisi tra le contestazione dei tifosi e i risultati che faticano ad arrivare. L’umiliante sconfitta per 5-1 subita a Firenze nell’ultima uscita ha certificato come l’avvento di Juric non ha prodotto la tanto attesa svolta e la squadra si sta progressivamente allontanando dalle posizioni di vertice. La vittoria manca da tre turni nei quali è stato raccolto soltanto un punto.