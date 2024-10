Radio Goal – Napoli istrionico che scombussola gli avversari. Sulla vittoria a Milano ed altro … (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Evani, Stramaccioni, Longhi, De Maggio, Rastelli, Marino, De Core, De Biasi, Bucciantini, Reginaldo, Graziani, Repice e Pardo sono intervenuti a Radio Goal, trasmissione sulle frequenze dia Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: Alberico Evani, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal “Il Napoli ha trovato il gol dopo 5 minuti, la prodezza di Lukaku gli ha dato occasione di compattarsi e difendere risultato, poi il Milan ha fatto la partita, ma il Napoli è stato bravo a chiudere gli spazi. Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli istrionico che scombussola gli avversari. Sulla vittoria a Milano ed altro … Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Evani, Stramaccioni, Longhi, De Maggio, Rastelli, Marino, De Core, De Biasi, Bucciantini, Reginaldo, Graziani, Repice e Pardo sono intervenuti a, trasmissione sulle frequenze dia Kiss Kiss, per parlare dele di. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Alberico Evani, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss, nel corso di“Ilha trovato il gol dopo 5 minuti, la prodezza di Lukaku gli ha dato occasione di compattarsi e difendere risultato, poi il Milan ha fatto la partita, ma ilè stato bravo a chiudere gli spazi.

