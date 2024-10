Pace in Palestina, scintille in Consiglio comunale: "La destra ha stravolto la mozione", l'opposizione vota contro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Consiglio comunale di Forlì ha approvato martedì pomeriggio una mozione che chiede la Pace in Palestina e Libano. La mozione, spiega la prima firmataria Diana Scirri di Alleanza Verdi e Sinistra, "era un documento equilibrato, ancorato alle posizioni più volte espresse dalle Nazioni Unite e Forlitoday.it - Pace in Palestina, scintille in Consiglio comunale: "La destra ha stravolto la mozione", l'opposizione vota contro Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildi Forlì ha approvato martedì pomeriggio unache chiede laine Libano. La, spiega la prima firmataria Diana Scirri di Alleanza Verdi e Sinistra, "era un documento equilibrato, ancorato alle posizioni più volte espresse dalle Nazioni Unite e

"Impossibile votare a favore - ribadisce la consigliera Scirri - quando è stato eliminato ogni riferimento ai 42mila morti della striscia di Gaza, di cui 16.000 bambini, e alle violazioni dei diritti ...

Esplora le sfide e le opportunità per la pace tra Israele e Palestina attraverso la creazione di due Stati sovrani.

ROMA (ITALPRESS) – Si è riunito al Palazzo del Quirinale il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio ...

A larga maggioranza il consiglio comunale di Aosta ha approvato (ventuno voti a favore e cinque astensioni) un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato della Palestina.