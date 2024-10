Maternità surrogata, colta sul fatto una coppia italiana: la ricostruzione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le due persone che sono state bloccate, hanno confessato ogni cosa, ossia di aver concordato una gravidanza con una donna Colti sul fatto. E a poche settimane dall’approvazione in Senato della legge sulla Maternità surrogata che lo fa diventare per l’Italia reato universale. Ad essere stati fermati, due cittadini italiani che stavano rientrando nel Belpaese con una neonata frutto di una gravidanza surrogata. Una coppia di italiani è stata colta sul fatto per aver concordato con una donna una gravidanza (Ansa Foto) Cityrumors.itTutto è accaduto in Argentina e precisamente all’aeroporto di Buenos Aires, quando sono stati individuati e bloccati mentre si stavano imbarcando su un volo che li avrebbe riportati in Italia. Cityrumors.it - Maternità surrogata, colta sul fatto una coppia italiana: la ricostruzione Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le due persone che sono state bloccate, hanno confessato ogni cosa, ossia di aver concordato una gravidanza con una donna Colti sul. E a poche settimane dall’approvazione in Senato della legge sullache lo fa diventare per l’Italia reato universale. Ad essere stati fermati, due cittadini italiani che stavano rientrando nel Belpaese con una neonata frutto di una gravidanza. Unadi italiani è statasulper aver concordato con una donna una gravidanza (Ansa Foto) Cityrumors.itTutto è accaduto in Argentina e precisamente all’aeroporto di Buenos Aires, quando sono stati individuati e bloccati mentre si stavano imbarcando su un volo che li avrebbe riportati in Italia.

