Malgioglio e la frecciata a Carmen Di Pietro: “Minaccia di andare a fare la maestra, dobbiamo proteggere i bambini” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ironia di Cristiano Malgioglio che spiega a modo suo perché la presenza di Carmen Di Pietro è essenziale a Tale e Quale Show. Il paroliere, poi, ha parlato della sua vita privata e ha raccontato il suo primo bacio. Fanpage.it - Malgioglio e la frecciata a Carmen Di Pietro: “Minaccia di andare a fare la maestra, dobbiamo proteggere i bambini” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ironia di Cristianoche spiega a modo suo perché la presenza diDiè essenziale a Tale e Quale Show. Il paroliere, poi, ha parlato della sua vita privata e ha raccontato il suo primo bacio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e laDi Pietro: "Minaccia di andare a fare la maestra, dobbiamo proteggere i bambini"; Tale e Quale Show, classifica e pagelle sesta puntata: Pupo cade in basso (3),scappa via (8); Tale e Quale Show: Amelia Villano vince tra le lacrime,Di Pietro si spoglia,fischiatissimo; Tale e Quale Show, le pagelle: ladi Maria De Filippi (voto 8), Conti e un cast di mezze meteore (voto 4); Tale e Quale Show:Di Pietro fa il pieno di gaffe e Maria De Filippi chiama (a sorpresa);ringrazia Maria De Filippi a Tale e Quale, De Martino le telefona: la reazione di Carlo Conti; Leggi >>>

Malgioglio e la frecciata a Carmen Di Pietro: “Minaccia di andare a fare la maestra, dobbiamo proteggere i bambini”

(fanpage.it)

L'ironia di Cristiano Malgioglio che spiega a modo suo perché la presenza di Carmen Di Pietro è essenziale a Tale e Quale Show ...

Cristiano Malgioglio confessa: “Ecco il vero motivo per cui teniamo Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show”. E a proposito di Sanremo 2025…

(isaechia.it)

Cristiano Malgioglio, in un'intima intervista al settimanale Chi, ha parlato di amore, delle sue numerose esperienze televisive e anche di ...

Tale e Quale Show, la rivelazione di Cristiano Malgioglio sulla partecipazione di Carmen Di Pietro al talent show

(comingsoon.it)

Il giudice di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio, rivela i nomi delle sue cantanti preferite e svela il reale motivo per cui tengono la simpatica showgirl Carmen Di Pietro nel cast del talent sho ...

Carmen Di Pietro stupisce a Tale e Quale e scatena la reazione di Malgioglio

(assodigitale.it)

Carmen Di Pietro e la sua esibizione ineditaNella recente puntata di Tale e Quale Show, tenutasi venerdì 25 ottobre, Carmen Di Pietro ha sorpreso il p ...