Ilgiorno.it - Limbiate sforna il Pan di Seta: “Gli ingredienti? Nascono tutti qui”. E ci sono tre versioni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Monza) – Si chiama “Pan di“ il nuovo prodotto alimentare d’eccellenza creato aper valorizzare le risorse del territorio e diventare un simbolo del piccolo commercio che l’amministrazione comunale punta a rilanciare attraverso i progetti del Duc, Distretto urbano del commercio. “È il simbolo della filiera corta di, contipici come il miele locale e le more di gelso, utilizzati per creare un pane unico”, ha spiegato l’assesssore al Commercio, Cinzia Galli, che alla presentazione del nuovo prodotto ha dedicato una giornata speciale con tanto di laboratorio per i bambini e la presenza di due volti celebri di Youtube come LaSabri e Pika. Il neonato “Pan di“ vuole incoraggiare i cittadini a riscoprire il valore dei prodotti a km 0 e a sostenere i produttori locali.