Ilfattoquotidiano.it - “Liam Payne era già andato altre due volte in overdose e ha dovuto essere rianimato almeno una volta. Poi è stato isolato”: la bomba sganciata da Page Six

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Emerge un quadro preoccupante attorno a, che ha perso la vita tragicamente il 16 ottobre buttandosi dal terzo piano dell’hotel a Buenos Aires. Il sitoSix, infatti, ha aggiunto altri dettagli sulle dipendenze dell’ex star dei One Direction. Una fonte vicina all’artista scomparso ha riferito che qualche anno fa, quando era in piena tossicodipendenza, erainduee in una di questa eraanchedagli operatori sanitari. Sempre la stessa “gola profonda” che, a quanto pare conoscevadai tempi d’oro dei One Direction, ha aggiunto che gli amici più stretti e i familiari dierano rimasti sbalorditi dalla decisione del suo manager di catapultarlo, subito dopo il ricovero in rehab, in tv su Netflix per il talent “Building the Band” insieme a Nicole Scherzinger e Kelly Rowland.