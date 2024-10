Lecco-Alcione oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la dodicesima giornata del girone A di/2025. Gli ospiti arrivano alla sfida sulle ali dell’entusiasmo, forti di sei vittorie consecutive che li hanno portati fino al terzo posto in classifica, a -2 dal Vicenza secondo: un risultato straordinario per una neopromossa. Padroni di casa invece in crisi, con una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, e dovranno cambiare marcia se non vogliono perdere troppo terreno dalla zona play-off.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 254 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.