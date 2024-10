Lautaro Martinez in cerca di riscatto, l’Inter si affida al suo capitano – CdS (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lautaro Martinez ancora titolare in Empoli-Inter per permettergli di risollevarsi. l’Inter ha bisogno delle reti del suo capitano. Un inizio di stagione complicato per lui, con soli tre gol realizzati. Ma oggi contro l’Empoli partirà dal primo minuto. BOMBER cercaSI – Questa sera, nel confronto delle 18:30 tra Empoli e Inter, il capitano Lautaro Martinez scenderà ancora in campo da titolare. La squadra nerazzurra ha bisogno dei suoi gol, oggi più che mai. L’inizio di stagione del centravanti argentino è stato ben lontano dai suoi abituali standard: con solo tre reti segnate in campionato, di cui una doppietta, Lautaro Martinez non ha ancora trovato la costanza realizzativa che lo aveva contraddistinto nella scorsa stagione. Lo scorso anno, dopo le prime nove giornate, vantava già undici reti all’attivo, inclusi due doppi e un poker in una singola partita. Inter-news.it - Lautaro Martinez in cerca di riscatto, l’Inter si affida al suo capitano – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ancora titolare in Empoli-Inter per permettergli di risollevarsi.ha bisogno delle reti del suo. Un inizio di stagione complicato per lui, con soli tre gol realizzati. Ma oggi contro l’Empoli partirà dal primo minuto. BOMBERSI – Questa sera, nel confronto delle 18:30 tra Empoli e Inter, ilscenderà ancora in campo da titolare. La squadra nerazzurra ha bisogno dei suoi gol, oggi più che mai. L’inizio di stagione del centravanti argentino è stato ben lontano dai suoi abituali standard: con solo tre reti segnate in campionato, di cui una doppietta,non ha ancora trovato la costanza realizzativa che lo aveva contraddistinto nella scorsa stagione. Lo scorso anno, dopo le prime nove giornate, vantava già undici reti all’attivo, inclusi due doppi e un poker in una singola partita.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’Inter ha bisogno di Lautaro: fiducia confermata; Attaccanti in cerca di riscatto: così Lautaro e Vlahovic stanno vivendo l’astinenza dal gol in maniera…; Lo strano Derby di Lautaro Martinez e Rafa Leao: Inter-Milan per riprendersi la scena; Verso Monza - Inter: Simone Inzaghi ha un grosso problema!; GdS / Inter, Inzaghi cerca riscatto a Udine: sfida Thauvin-Lautaro per il gol; Milan e Inter a caccia del riscatto: grandi assenti Lautaro e Morata; Leggi >>>

L’Inter ha bisogno di Lautaro: fiducia confermata

(corrieredellosport.it)

MILANO - No, questo inizio di stagione non è come se lo aspettava. Alle difficoltà che sta vivendo con l’ Inter si è aggiunto il settimo posto nella graduatoria del Pallone d’Oro, per il quale ambiva ...

Riscatto e determinazione: l’impresa di Lautaro Martinez e l’Inter in trasferta a Empoli

(lifestyleblog.it)

Inizio stagione sottotono per Lautaro Martinez, con solo tre gol all'attivo rispetto agli 11 dello scorso anno, segnando una netta differenza rispetto alle ...

Empoli-Inter, nerazzurri alla ricerca del riscatto. Le possibili scelte di Inzaghi

(informazione.it)

Dopo il pirotecnico pareggio in casa contro la Juventus, l’Inter cerca l’immediato riscatto contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Una gara da prendere con le pinze sia perché la formazione toscana è pa ...

Inter, Bisseck in cerca di riscatto: a Empoli può partire titolare. Buchanan a gara in corso

(informazione.it)

Inter, Bisseck in cerca di riscatto: a Empoli può partire titolare. Buchanan a gara in corso Le scelte di formazione di Simone Inzaghi per la gara di domani contro l'Empoli paiono già delineate. Secon ...