I mediatori propongono una tregua a Gaza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I paesi mediatori si stanno preparando a proporre una tregua per la Striscia di Gaza, ha annunciato una fonte vicina ai negoziati, mentre Israele continua i suoi attacchi nel territorio palestinese e in Libano. Leggi Internazionale.it - I mediatori propongono una tregua a Gaza Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I paesisi stanno preparando a proporre unaper la Striscia di, ha annunciato una fonte vicina ai negoziati, mentre Israele continua i suoi attacchi nel territorio palestinese e in Libano. Leggi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Iunaa Gaza; In stallo i negoziati per il cessate il fuoco, Usa all'Onu chiedono unadi 6 settimane a Gaza - Tajani: "Da lunedì un tavolo di coordinamento con Fao,Pam, Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; Gaza,di 40 giorni e scambio di ostaggi: verso l’accordo tra Israele e Hamas?; C'è una proposta per 40 giorni dia Gaza, attesa per la risposta di Hamas - Suicidio aviere Usa, Casa Bianca: "orribile tragedia"; Missione Aspides colpisce Houthi. Appello capo di Hamas: "Flessibile in negoziati ma lotta continua" - Le Brigate al-Quds hanno rivendicato degli attacchi contro le forze israeliane; Leggi >>>

Fonti, mediatori proporranno tregua a Gaza di meno di un mese

(ansa.it)

Idf emette avviso di evacuazione per città nel Libano orientale. Gaza: fonti mediche, ieri uccisi almeno 143 palestinesi (ANSA) ...

I mediatori propongono una tregua a Gaza

(internazionale.it)

I paesi mediatori si stanno preparando a proporre una tregua per la Striscia di Gaza, ha annunciato una fonte vicina ai negoziati, mentre Israele continua i suoi attacchi nel territorio palestinese e ...

Fonti, mediatori proporranno una tregua Gaza di meno di un mese

(ansa.it)

La fonte ha dichiarato che i mediatori sono concentrati su una tregua "a breve termine", di "meno di un mese".

Egitto propone tregua di due giorni a Gaza, Hamas pronto a dire sì

(libero.it)

Il Cairo, 28 ott. (askanews) - Domenica il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha proposto una tregua di due giorni nella Striscia di Gaza per liberare gli ostaggi detenuti nel territorio ...