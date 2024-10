HALLOWEEN 2024 al Trieste Science+Fiction. Programma 31 ottobre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Proseguono le anteprime stellari di Trieste Science+Fiction, il festival triestino dedicato a tutte le declinazioni del fantastico che si concluderà domenica 3 novembre. La giornata di Giovedì 31 ottobre inizia alle 15.00 al Rossetti con l’anteprima italiana di “The Bunker” di Brian Hanson (USA, 2024), in cui una scienziata governativa che viene rinchiusa in un bunker sotterraneo, all’interno del quale dovrà creare un’arma batteriologica per fermare un’imminente invasione aliena. Alle ore 15.00 si prosegue al Teatro Miela con i cortometraggi italiani di Spazio Corto, mentre alle 17.00 al Politeama Rossetti verrà presentato in anteprima italiana “Things will be different” di Micheal Felker (USA, 2024), thriller fantascientifico pieno di plot twist, oscurità orrorifiche e suspense, nel quale due fratelli, dopo una rocambolesca rapina, saranno catapultati in un’altra dimensione. Udine20.it - HALLOWEEN 2024 al Trieste Science+Fiction. Programma 31 ottobre Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Proseguono le anteprime stellari di, il festival triestino dedicato a tutte le declinazioni del fantastico che si concluderà domenica 3 novembre. La giornata di Giovedì 31inizia alle 15.00 al Rossetti con l’anteprima italiana di “The Bunker” di Brian Hanson (USA,), in cui una scienziata governativa che viene rinchiusa in un bunker sotterraneo, all’interno del quale dovrà creare un’arma batteriologica per fermare un’imminente invasione aliena. Alle ore 15.00 si prosegue al Teatro Miela con i cortometraggi italiani di Spazio Corto, mentre alle 17.00 al Politeama Rossetti verrà presentato in anteprima italiana “Things will be different” di Micheal Felker (USA,), thriller fantascientifico pieno di plot twist, oscurità orrorifiche e suspense, nel quale due fratelli, dopo una rocambolesca rapina, saranno catapultati in un’altra dimensione.

