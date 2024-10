Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila sbugiarda Lorenzo: “So che sotto le lenzuola lui e Helena…”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alcune dichiarazioni diGatta stanno facendo mormorare il web. L’ex Velina di Striscia la Notizia, dopo aver fatto il suo rientro all’interno della Casa delinsieme al compagno di avventuraSpolverato, sembra adesso sempre più intenta a svelare alcune verità fino ad oggi nascoste. In primis ha confessato a tutti di aver avuto affinità e numerosi bacilecon Javier Martinez. Salvo poi, proprio ieri pomeriggio attaccarlo duramente affermando di non reputarlo più un uomo rispettoso. Ma non è finita qui.infatti si è lasciata andare ad alcune confidenze private che questa volta riguardano un’altra donna: Helena Prestes. Durante la diretta di lunedì scorso, dopo aver visto il filmato in cuisi abbandonavano alla passione all’interno della Casa del Gran Hermano, la modella brasiliana si è detta delusa.