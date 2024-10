Gaza, Gallant a Rafah: le immagini della visita tra trincee e macerie (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha visitato Rafah, nel sud di Gaza, e il corridoio di Philadelphia che separa la Striscia dall’Egitto. Alle truppe ha detto che “ovunque Hamas cerchi di alzare la testa, incontra l’Idf”, “a Rafah, a Khan Younis, a Jabaliya, ovunque Hamas alzi la testa, viene abbattuto”. I filmati diffusi dal ministero hanno mostrato Gallant mentre camminava tra le trincee, all’interno delle case e veniva istruito dagli ufficiali. Lapresse.it - Gaza, Gallant a Rafah: le immagini della visita tra trincee e macerie Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ministroDifesa israeliano Yoav Galant hato, nel sud di, e il corridoio di Philadelphia che separa la Striscia dall’Egitto. Alle truppe ha detto che “ovunque Hamas cerchi di alzare la testa, incontra l’Idf”, “a, a Khan Younis, a Jabaliya, ovunque Hamas alzi la testa, viene abbattuto”. I filmati diffusi dal ministero hanno mostratomentre camminava tra le, all’interno delle case e veniva istruito dagli ufficiali.

Gaza, Gallant a Rafah: le immagini della visita tra trincee e macerie

(LaPresse) Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha visitato Rafah, nel sud di Gaza, e il corridoio di Philadelphia che separa la ...

Verso una tregua di "meno di un mese" nella Striscia e in Libano. Bombe israeliane, 143 morti a Gaza

Gallant: pressione militare a Gaza per liberare ostaggi Israele continua con la pressione militare a Gaza con l'intento di raggiungere un accordo per riportare a casa gli ostaggi. Lo ha ribadito il mi ...

Yahya Sinwar è morto, leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu: "Guerra non è finita"

Yahya Sinwa, leader di Hamas, ucciso da Israele in un raid su Gaza. L'esame del Dna e test condotti sui denti del cadavere di uno dei terrorristi uccisi in un raid israeliano a Gaza indicano che ...

Yahya Sinwar ucciso a Rafah: in serata atteso il discorso di Netanyahu. Presidente Herzog: “Adesso liberiamo gli ostaggi”

Il Presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas sta presiedendo una riunione d’emergenza del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina per discutere gli sviluppi ...