Empoli-Inter | programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata della Serie A 2024/2025. Allo stadio Carlo Castellani turno infrasettimanale delicato tra i toscani che non vincono da quattro partite e i nerazzurri reduci dal 4-4 nel derby d'Italia che tanto ha fatto discutere. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di mercoledì 30 ottobre. I telecronisti DI Empoli-Inter Empoli-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Dario Marcolin.

