Lanazione.it - Ecosistema urbano. La classifica ci boccia. I peggiori della Toscana

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Se esistesse un campionato sportivo legato all’"", la nostra provincia storicamente sarebbe chiamata a soffrire, a lottare per la salvezza e confidare in qualche passo falso altrui. Ieri è stato diffuso il rapporto 2024 elaborato, come di consuetudine, da Legambiente, che prende in esame una decina di specifiche che riguardano il nostro modo di vivere: dalla qualità dell’aria, tassello fondamentale per la graduatoria, alla fruibilità dei mezzi pubblici eloro efficienza passando per la dispersione del sistema acquedottistico fino alle varie sogli di inquinamento per le quali, si prova a tenere botta.