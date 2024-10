Droga: blitz carabinieri Avellino, misure cautelari per 15 indagati e perquisizioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avellino, 30 ott. (Adnkronos) - Nella provincia irpina e in quella di Caserta, i carabinieri del comando provinciale di Avellino stanno dando esecuzione in queste ore a un'ordinanza di custodia cautelare, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di 15 persone, accusate di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Sono in corso, fanno sapere i carabinieri, numerose perquisizioni con l'ausilio di unità del Nucleo carabinieri cinofili di Sarno e di un velivolo del VII Nucleo elicotteri dei carabinieri di Pontecagnano. Liberoquotidiano.it - Droga: blitz carabinieri Avellino, misure cautelari per 15 indagati e perquisizioni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ott. (Adnkronos) - Nella provincia irpina e in quella di Caserta, idel comando provinciale distanno dando esecuzione in queste ore a un'ordinanza di custodia cautelare, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, nei confronti di 15 persone, accusate di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Sono in corso, fanno sapere i, numerosecon l'ausilio di unità del Nucleocinofili di Sarno e di un velivolo del VII Nucleo elicotteri deidi Pontecagnano.

Droga: blitz carabinieri Avellino, misure cautelari per 15 indagati e perquisizioni

Avellino, 30 ott. (Adnkronos) - Nella provincia irpina e in quella di Caserta, i carabinieri del comando provinciale di Avellino stanno dando esecuzione in queste ore a un’ordinanza di custodia cautel ...

CARABINIERI – AVELLINO * «DETENZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI, 15 GLI INDAGATI»

Detenzione e spaccio di stupefacenti: i Carabinieri danno esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 indagati ...

