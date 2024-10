Unlimitednews.it - Dossieraggio, un italiano su quattro crede di essere spiato

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel corso delle ultime settimane, la DDA di Milano sta indagando su attività diabusivo con la creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate e con la circolazione indiscriminata di notizie e informazioni sensibili, riservate e segrete. Un’attività che, secondo 2 italiani su 3 (il 67,1%), risultamolto diffusa nel nostro Paese. In questa situazione, gli italiani si dividono tra chi, in prevalenza,che questopossa mettere a rischio la propria sicurezza personale e chi, invece, non percepisce questo rischio. Nel complesso, 1 cittadino su 4die di poter finire in un dossier di questo tipo, mentre quasi il 40% si dichiara sicuro rispetto alla possibilità di veder trafugate e diffuse le proprie informazioni personali in un’attività di