Coppe europee: EA7 Milano e Virtus Bologna sconfitte al fotofinish (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 29 Ottobre 2024 – Il cuore e la grinta di un’ottima Milano non bastano per uscire col bottino pieno dalla Buesa Arena di Vitoria. Nel sesto round di Eurolega la squadra milanese, presentatasi priva del suo allenatore Ettore Messina e di uno dei suoi uomini migliori quale Shavon Shields, esce sconfitta per 88-83 soltanto nelle battute conclusive di un match che l’ha vista giocare ad armi pari. Mirotic con 21 punti ed un incoraggiante 6/9 dall’arco è stato il leader del gruppo italiano che non è riuscito a contenere un solido Trent Forrest da 22 punti col 50% nel tiro da due punti. Armoni Brooks (17) e Guglielmo Caruso lanciano la propria squadra sul 14-18 di primo quarto. Neno Dimitrijevic piazza la bomba del 20-21 con cui si arriva alla prima sirena. Sport.quotidiano.net - Coppe europee: EA7 Milano e Virtus Bologna sconfitte al fotofinish Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 29 Ottobre 2024 – Il cuore e la grinta di un’ottimanon bastano per uscire col bottino pieno dalla Buesa Arena di Vitoria. Nel sesto round di Eurolega la squadra milanese, presentatasi priva del suo allenatore Ettore Messina e di uno dei suoi uomini migliori quale Shavon Shields, esce sconfitta per 88-83 soltanto nelle battute conclusive di un match che l’ha vista giocare ad armi pari. Mirotic con 21 punti ed un incoraggiante 6/9 dall’arco è stato il leader del gruppo italiano che non è riuscito a contenere un solido Trent Forrest da 22 punti col 50% nel tiro da due punti. Armoni Brooks (17) e Guglielmo Caruso lanciano la propria squadra sul 14-18 di primo quarto. Neno Dimitrijevic piazza la bomba del 20-21 con cui si arriva alla prima sirena.

Coppe europee: EA7 Milano e Virtus Bologna sconfitte al fotofinish

Bologna, 29 Ottobre 2024 – Il cuore e la grinta di un'ottima Milano non bastano per uscire col bottino pieno dalla Buesa Arena di Vitoria. Nel sesto round di Eurolega la squadra milanese, presentatasi

Basket, coppe europee: Milano e Virtus ko in Eurolega

Bologna, 15 ottobre 2024 – Eurolega amara per le squadre italiane che, nel primo dei due turni in programma questa settimana, hanno rimediato due sconfitte. Si tratta del terzo ko in altrettante gare

Eurolega: EA7 Milano-Anadolu Efes 84-96

Accarezza i sogni di rimonta ma non basta. Arriva così il terzo ko consecutivo in Eurolega per l'EA7 Milano, battuta dall'Anadolu Efes (84-96).

Quando gioca l'EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega? Calendario e partite della regular-season dell'Olimpia

BASKET, EUROLEGA - L'EA7 Emporio Armani Milano apre la stagione 2024-25 di Eurolega affrontando la trasferta in Costa Azzurra contro l'AS Monaco giovedì 3 ottobre. I derby con la Virtus Bologna sono