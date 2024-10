Oasport.it - Coppa Davis, la Spagna ha un rebus sul secondo singolarista? Carreno in dubbio, gli scenari per Nadal e Alcaraz

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lasarà tra le grandi favorite alle Finals di, che andranno in scena sul cemento di Malaga dal 19 al 24 novembre. I padroni di casa esordiranno contro l’Olanda per meritarsi la semifinale contro la vincente di Germania-Canada, mentre dall’altra parte del tabellone l’Italia affronterà l’Argentina e gli USA incroceranno l’Australia. Le Furie Rosse si affideranno sicuramente al loro uomo di punta, ovvero Carlos, numero 2 del mondo che quest’anno ha vinto Roland Garros e Wimbledon. Il capitano non giocatore David Ferrer è alle prese con le convocazioni e deve scegliere gli altri quattro elementi per la massima competizione a squadre di tennis. Pabloè in forte, dopo i problemi fisici accusati in seguito agli US Open e il ritiro al Masters 1000 di Parigi-Bercy in corso di svolgimento sul cemento della capitale francese.