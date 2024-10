Ilrestodelcarlino.it - Aperitivi in musica, concerti in parrocchia nel mese di novembre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)inpresso ladi S.Agostino ritorna per far gustare bellanelle domeniche di. Anche quest’anno, infatti, si terrà presso ladi Sant’Agostino nel comune di Terre del Reno, la rassegna "in" che prevede un ciclo di trenelle domeniche 10,17 e 24alle 18 e con ingresso libero. Si comincia domenica 10 alle 18 nella sala polivalentele dove saranno ospiti Morena Mestieri (flauto) e Anna Bellagamba (pianoforte) per un programma dida camera di vari autori, con la partecipazione della voce recitante di Damiano Rongioletti. Si prosegue domenica 17 alle 18 nella chiesale dove vi saranno l’ensemble vocale EVEn e Leonardo Tommasini all’organo con brani corali alternati a pezzi organistici.