A Firenze un murale gigante | è alla scuola Sauro-Papini

Firenze, 30 ottobre 2024 - Un murale gigante per colorare la scuola Sauro-Papini al Galluzzo, a Firenze. La giunta ha dato il via libera all'intervento che prevede la realizzazione, sulla facciata centrale dell'istituto, dell'opera 'Che Festa andare a scuola!': l'atto è stato presentato dall'assessora alle politiche giovanili Letizia Perini. A realizzare l'opera, curata della Street Levels Gallery e autorizzata dalla soprintendenza, sarà Lucia Pintos in arte Nulo, un'artista uruguaiana di 35 anni, che risiede a Crema. "Sono ormai tanti gli artisti che hanno contribuito ad arricchire il 'museo a cielo aperto' di Firenze – sottolinea, in una nota, l'assessora Perini -.

Il via libera, si legge nella nota del comune di Firenze, è arrivato ieri, 29 ottobre, da parte della giunta. La delibera era stata presentata dall'assessora alle politiche giovanili Letizia Perini e ...

