WWE: Sembra da escludersi la presenza di Goldberg a Crown Jewel

(Di martedì 29 ottobre 2024) A Bad Blood abbiamo assistito al confronto verbale tra GUNTHER e, confronto che ha fatto pensare ad un possibile prossimo match tra i due. Al momento, però, la situazione di “Da Man” resta incerta e non è chiaro se e quando tornerà sul ring e se la WWE abbia effettivamente piani in tal senso. In molti hanno ipotizzato una sua, in programma questo sabato, ma in realtà arrivano riscontri negativi. Quali piani? Secondo quanto evidenziato da PWInsider,non dovrebbe apparire ain programma il 2 novembre in Arabia Saudita. Al momento non è chiaro quali siano effettivamente i piani della WWE circa una faida tra l’Hall Of Famer e GUNTHER, ma la sensazione è che, laddove ci siano, non si avranno sviluppi a