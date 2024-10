WTA Finals 2024: i risultati delle italiane nel passato. Tra gironi come tabù, occasioni mancate e un successo in doppio (Di martedì 29 ottobre 2024) Benché sembri difficile pensarlo al giorno d’oggi, nelle sue svariate denominazioni le WTA Finals hanno avuto con buona periodicità delle presenze italiane. Questo per un duplice fattore: il merito delle giocatrici azzurre dagli Anni ’80 fino a oggi e la variabilità dei format. Non sempre, infatti, si è giocato secondo il sistema dei due gironi da quattro con semifinali e finale a seguire. Per molto tempo, infatti, la formula è stata quella di un tabellone a eliminazione diretta con 16 giocatrici. Era così nel 1986, quando il Virginia Slims (lo si chiamava così per via dello storico sponsor dell’associazione femminile ai tempi) si giocò sia a marzo che a novembre a causa del cambiamento di calendario. Nell’edizione di novembre ci fu il debutto della bandiera tricolore, che fu portata da Raffaella Reggi, ai tempi spesso nelle 20 e neanche troppo lontana dalle 10. Oasport.it - WTA Finals 2024: i risultati delle italiane nel passato. Tra gironi come tabù, occasioni mancate e un successo in doppio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Benché sembri difficile pensarlo al giorno d’oggi, nelle sue svariate denominazioni le WTAhanno avuto con buona periodicitàpresenze. Questo per un duplice fattore: il meritogiocatrici azzurre dagli Anni ’80 fino a oggi e la variabilità dei format. Non sempre, infatti, si è giocato secondo il sistema dei dueda quattro con semifinali e finale a seguire. Per molto tempo, infatti, la formula è stata quella di un tabellone a eliminazione diretta con 16 giocatrici. Era così nel 1986, quando il Virginia Slims (lo si chiamava così per via dello storico sponsor dell’associazione femminile ai tempi) si giocò sia a marzo che a novembre a causa del cambiamento di calendario. Nell’edizione di novembre ci fu il debutto della bandiera tricolore, che fu portata da Raffaella Reggi, ai tempi spesso nelle 20 e neanche troppo lontana dalle 10.

