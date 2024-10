“Un’altra centrale di dossieraggio a Roma”: indagine aperta anche nella Capitale. “Tra i membri anche un uomo di palazzo Chigi” (Di martedì 29 ottobre 2024) La Procura di Roma indaga per accesso abusivo a sistema informatico, violazioni della privacy e esercizio abusivo della professione in un procedimento sull’attività della presunta “Squadra fiore“, una rete clandestina di dossieraggio e raccolta illecita di dati di cui aveva parlato già a marzo un’inchiesta del giornalista Fabrizio Gatti sul sito Today.it. Il fascicolo, affidato alla Polizia postale e al momento iscritto a carico di ignoti, viaggia in parallelo con l’indagine di Milano che venerdì ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui l’ex poliziotto della Mobile Carmine Gallo e l’informatico Samuele Calamucci. Ilfattoquotidiano.it - “Un’altra centrale di dossieraggio a Roma”: indagine aperta anche nella Capitale. “Tra i membri anche un uomo di palazzo Chigi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La Procura diindaga per accesso abusivo a sistema informatico, violazioni della privacy e esercizio abusivo della professione in un procedimento sull’attività della presunta “Squadra fiore“, una rete clandestina die raccolta illecita di dati di cui aveva parlato già a marzo un’inchiesta del giornalista Fabrizio Gatti sul sito Today.it. Il fascicolo, affidato alla Polizia postale e al momento iscritto a carico di ignoti, viaggia in parallelo con l’di Milano che venerdì ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui l’ex poliziotto della Mobile Carmine Gallo e l’informatico Samuele Calamucci.

