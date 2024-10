Notizie.com - Ucraina, storie di donne in prima linea per la ripresa: “Impegnate notte e giorno, non ci arrenderemo mai”

(Di martedì 29 ottobre 2024)inin: mentre prosegue la guerra con la Russia, dal Paese aggredito arrivano numerose testimonianze. “Quasi nessuno credeva che avremmo potuto farcela”. Hanna Demydenko sognava una carriera nel marketing online quando la Russia ha invaso l’. Poco dopo, è diventata una paramedica militare, poi ha fondato un’organizzazione per aiutare i volontari e le loro famiglie. Suo marito si è unito al Battaglione Donbass.diinper la: “, non cimai” (UN WOMEN FOTO) – Notizie.comQuella di Hanna è solo una delleraccolte dai progetti in corso dall’Un Women, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’empowerment femminile.