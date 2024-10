Ilfattoquotidiano.it - “Totti? Estremi sì, ma non a quei livelli”: il presidente Suwarso ‘allontana’ la leggenda giallorossa da Como

(Di martedì 29 ottobre 2024)al? Sì, ma solo per trascorrere un weekend su lago, forse. Di certo, non per giocare allo stadio Giuseppe Sinigaglia: “Possiamo essere, ma non a quel livello”. A smentire categoricamente le voci che hanno accostato ladella Roma al club biancoblù è stato ilMirwan, a La Provincia. Poco più di una settimana fa, Francescoaveva spiegato di essere stato “cercato di recente” e aveva detto: “Nella vita mai dire mai”. Specificando: “Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, è successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri”. Dichiarazioni alimentate anche nei giorni successivi: “Ci sto pensando, vediamo come risponde non tanto la testa ma soprattutto il fisico. La testa sa già la risposta. Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente, ci sono uno o due squadre“.