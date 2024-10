The Walking Dead, il box set completo su Sky e Now in attesa di The Walking Dead: The Ones Who Live (Di martedì 29 ottobre 2024) The Walking Dead, il box set completo su Sky e Now in attesa dello spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live in arrivo in esclusiva a partire dal 30 dicembre 2024 Sbarca su Sky e in streaming su NOW il box set completo – dalla prima all’undicesima stagione – di The Walking Dead, l’amatissima serie ambientata in un mondo post-apocalittico tratta dalla famosissima graphic novel di Robert Kirkman. Al canale 111 (Sky Atlantic +1) si è acceso, fino all’8 novembre, un pop-up channel interamente dedicato alle storie dei sopravvissuti all’apocalisse zombie raccontata dalla serie, che affrontano sia i non morti che i pericoli rappresentati dagli esseri umani. The Walking Dead: The Ones Who Live E dal 30 dicembre, in esclusiva su Sky e NOW arriva anche The Walking Dead: The Ones Who Live, il primo degli spin-off dell’iconico franchise, di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale. .com - The Walking Dead, il box set completo su Sky e Now in attesa di The Walking Dead: The Ones Who Live Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) The, il box setsu Sky e Now indello spin-off The: TheWhoin arrivo in esclusiva a partire dal 30 dicembre 2024 Sbarca su Sky e in streaming su NOW il box set– dalla prima all’undicesima stagione – di The, l’amatissima serie ambientata in un mondo post-apocalittico tratta dalla famosissima graphic novel di Robert Kirkman. Al canale 111 (Sky Atlantic +1) si è acceso, fino all’8 novembre, un pop-up channel interamente dedicato alle storie dei sopravvissuti all’apocalisse zombie raccontata dalla serie, che affrontano sia i non morti che i pericoli rappresentati dagli esseri umani. The: TheWhoE dal 30 dicembre, in esclusiva su Sky e NOW arriva anche The: TheWho, il primo degli spin-off dell’iconico franchise, di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti:

The Walking Dead, dove e quando esce in Italia lo spin-off

(tecnologia.libero.it)

The Walking Dead: The Ones Who Live è il primo spin-off di The Walking Dead, dedicato a Rick e Michonne: ecco dove e quando vederlo in Italia ...

The Walking dead, su Sky tutte le 11 stagioni

(ansa.it)

Sbarca dal 26 ottobre su Sky e in streaming su Now il box set completo - dalla prima all'undicesima stagione - di The Walking Dead, l'amatissima serie ambientata in un mondo post-apocalittico tratta d ...

The Walking Dead, la saga arriva su Sky e NOW: ci sono anche Daryl Dixon e Dead City

(serial.everyeye.it)

Il vasto franchise di The Walking Dead, inclusi i nuovi spin-off/sequel, arrivano in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

The Walking Dead: l'elenco completo di tutte le serie in arrivo in Italia su Sky e NOW

(serial.everyeye.it)

Il franchise di The Walking Dead torna 'a casa' su Sky e NOW come ai tempi della messa in onda originale: cosa dovete sapere.