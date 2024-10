Sanità, Pirro (M5S): “Nonostante criticità Ssn promosso da maggior parte italiani” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La ricerca di Swg per Assosalute presentata oggi dimostra che, Nonostante alcune criticità non trascurabili, la maggior parte degli italiani ha ancora una grande fiducia nel sistema sanitario nazionale, nei propri medici di medicina generale e nelle farmacie territoriali con cui si interfacciano quotidianamente. Questo è importante e fa capire il ruolo sempre L'articolo Sanità, Pirro (M5S): “Nonostante criticità Ssn promosso da maggior parte italiani” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La ricerca di Swg per Assosalute presentata oggi dimostra che,alcunenon trascurabili, ladegliha ancora una grande fiducia nel sistema sanitario nazionale, nei propri medici di medicina generale e nelle farmacie territoriali con cui si interfacciano quotidianamente. Questo è importante e fa capire il ruolo sempre L'articolo(M5S): “Ssnda” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sanità,): "criticità Ssn promosso da maggior parte italiani"; Sanità,): "criticità Ssn promosso da maggior parte italiani";): "Italiani hanno fiducia in Ssnalcune sue criticità";): "Italiani hanno fiducia in Ssnalcune sue criticità";): "Italiani hanno fiducia in Ssnalcune sue criticità"; Sanità, ricerca Assosalute: italiani soddisfatti di farmacie e medici famiglia; Leggi >>>

Sanità, Pirro (M5S): “Nonostante criticità Ssn promosso da maggior parte italiani”

(msn.com)

(Adnkronos) - "La ricerca di Swg per Assosalute presentata oggi dimostra che, nonostante alcune criticità non trascurabili, la maggior parte degli ...

Pirro (M5S): "Italiani hanno fiducia in Ssn nonostante alcune sue criticità"

(msn.com)

(Adnkronos) - “La ricerca di Swg per Assosalute dimostra che, nonostante alcune criticità non trascurabili, la maggior parte degli italiani ha ancora una grande fiducia nel Sistema sanitario nazionale ...

Volo Valencia-Milano costretto a tornare indietro per colpa di un passeggero molesto

(ilfattoquotidiano.it)

Il volo Ryanair FR07471, partito da Valencia e diretto a Milano Malpensa, è stato costretto a fare marcia indietro e rientrare all’aeroporto di partenza a causa di un passeggero molesto.

Diabete. Pirro (M5S): “Si renda gratuito il glucasone spray nasale, è farmaco salvavita”

(ilfarmacistaonline.it)

Lo scrive in una nota Elisa Pirro, senatrice del Movimento 5 Stelle. "Alcune Regioni, come Emilia-Romagna e Puglia, si sono fortunatamente fatte carico dei costi del farmaco, ma non può bastare. Per ...