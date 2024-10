Sanità, Giuliano (UGL): “Infezioni correlate all’assistenza fuori controllo. Garantire sicurezza per operatori e pazienti” (Di martedì 29 ottobre 2024) Giuliano (Ugl): “Crediamo che la sicurezza sui luoghi di lavoro sia un fondamento civile ed etico da cui non si possa prescindere” “Crediamo fermamente che la sicurezza sui luoghi di lavoro sia un fondamento civile ed etico da cui non si possa prescindere. Se da un lato il tema delle aggressioni domina purtroppo le cronache quotidiane dall’altro crediamo sia essenziale proteggere gli operatori sanitari anche per altri eventi come quello dei rischi derivanti da Infezioni. È questa certamente una precauzione da adottare per i lavoratori ma anche per i pazienti se è vero che le così dette ICA, Infezioni correlate all’assistenza, sono causa di oltre 10.000 morti l’anno secondo i dati riferiti da un report del Ministero della Salute. Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Infezioni correlate all’assistenza fuori controllo. Garantire sicurezza per operatori e pazienti” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(Ugl): “Crediamo che lasui luoghi di lavoro sia un fondamento civile ed etico da cui non si possa prescindere” “Crediamo fermamente che lasui luoghi di lavoro sia un fondamento civile ed etico da cui non si possa prescindere. Se da un lato il tema delle aggressioni domina purtroppo le cronache quotidiane dall’altro crediamo sia essenziale proteggere glisanitari anche per altri eventi come quello dei rischi derivanti da. È questa certamente una precauzione da adottare per i lavoratori ma anche per ise è vero che le così dette ICA,, sono causa di oltre 10.000 morti l’anno secondo i dati riferiti da un report del Ministero della Salute.

Lavoro, Giuliano (UGL): “L’Inail conferma che le professioni sanitarie sono le più esposte a infortuni. La sicurezza sia priorità assoluta”

Il sindacalista: “Se durante la battaglia al Covid gli operatori erano dipinti come eroi al servizio dei cittadini, adesso sono diventati bersaglio della rabbia di troppi” ...

Sanità, Giuliano (UGL): Da nord a sud non si fermano aggressioni sugli operatori.

Sanità, Giuliano (UGL): “Da nord a sud non si fermano aggressioni sugli operatori. Per la loro sicurezza azioni incisive e rivoluzione culturale” “Nonostante l’introduzione dell’arresto in flagranza, ...

Sanità, Giuliano (Ugl): "Ancora aggressioni agli operatori. Ora azioni incisive e rivoluzione culturale"

Da nord a sud non si fermano aggressioni sugli operatori della sanità. "Per la loro sicurezza azioni incisive e rivoluzione ...

Sanità, Giuliano (UGL): “Regione Lombardia sperimenta braccialetti antiaggressione. Si utilizzino in tutti gli ospedali italiani”

“Per combattere le aggressioni ai danni dei professionisti sanitari la Regione Lombardia sperimenta l’utilizzo di un braccialetto antiaggressione collegato ad una centrale operativa delle Forze dell’O ...