Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare "i compiti per effettuare un massiccio attacco nucleare con forze offensive strategiche in risposta a un attacco nucleare nemico": lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Andrei Belousov rivolgendosi a Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia Interfax, secondo cui le esercitazioni sono "supervisionate" dal presidente russo.

Russia, 'esercitazioni per simulare un attacco nucleare'

(ansa.it)

Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare "i compiti per effettuare un massiccio attacco nucleare con forze offensive strategiche in risposta a un attacco nu ...

Wargames. Putin supervisiona esercitazioni nucleari dell'esercito russo. Lanciato un missile balistico intercontinentale

(huffingtonpost.it)

Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha riferito che l'esercitazione ha lo scopo di praticare "forze strategiche offensive che lanciano un ...

Ucraina, Kiev: almeno un morto e 12 feriti in un raid russo a Kryvyi Riha | A ottobre avanzata record delle truppe del Cremlino

(msn.com)

La guerra in Ucraina giunge al giorno 979. Un uomo è morto a seguito di un attacco missilistico a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I feriti sono almeno dodici. Lo ...

La Russia diffonde un video del dispiegamento di missili balistici nucleari Yars

(msn.com)

Il ministero della Difesa ha fatto circolare le immagini di manovre militari con lo spostamento dei lanciamissili mobili a capacità atomica ...