Podismo foto e vincitori del trofeo Liberazione Le Panche

(Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Una grande festa di sport e tradizione ha animato le colline di Serpiolle e Cercina per il 50°della- 46°Le. Ad aprire le celebrazioni, un sabato dedicato alle giovani promesse della corsa, con circa 300 ragazzi al via, grazie all’organizzazione impeccabile del GS Le, che ancora una volta ha saputo regalare una manifestazione dal cuore grande., ledella corsa Questa cinquantesima edizione ha visto al via quasi 300 partecipanti, un risultato che riempie di soddisfazione gli organizzatori, soprattutto in un periodo non facile per ilfiorentino. Il Circolo Scaccini è stato, come da tradizione, il centro nevralgico della gara, ospitando le registrazioni, il ristoro e le premiazioni.