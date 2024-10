Lettera43.it - Perugia, Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di diffamazione

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il giudice dell’udienza preliminare dihadinei confronti di Laura Condemi, pubblico ministero del tribunale di Roma, che aveva seguito l’indagine sui cosiddetti falsi De Dominicis, altro processo che vide coinvolto il critico poi. Il difensore diGiampaolo Cicconi ha spiegato come il tribunale perugino abbia «emesso sentenza di non doversi procedere, in quanto l’azione penale non doveva essere proseguita per insindacabilità delle frasi pronunciate dall’onorevole». Per l’attuale sindaco di Arpino rimane aperta presso il Tribunale di Macerata l’indagine che lo vede accusato riciclaggio di beni culturali, contraffazione di opere d’arte e autoriciclaggio di beni culturali per il caso del dipinto di Rutilio Manetti trafugato nel 2013 dal castello di Buriasco.