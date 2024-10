Pallone d’Oro, Paolo Condò svela: “Ecco che voto ho dato a Lautaro” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il giornalista italiano Paolo Condò, accreditato per votare i vincitori del Pallone d’Oro, ha spiegato le sue scelte per l’edizione 2024: “Ho votato per il podio esatto: Rodri al primo posto, Vinicius al secondo e Bellingham terzo” ha dichiarato a Sky Sport. “Sono molto soddisfatto, perché negli ultimi 15 anni, dominati da Messi e Ronaldo, molti talenti meritevoli non hanno ricevuto il giusto riconoscimento. Tra questi, ho sempre pensato a tre nomi: Pirlo, Xavi e Iniesta. Il Pallone d’Oro non è la Scarpa d’Oro, quindi sono contento che abbia vinto un fuoriclasse del centrocampo come Rodri. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il giornalista italiano, accreditato per votare i vincitori del, ha spiegato le sue scelte per l’edizione 2024: “Ho votato per il podio esatto: Rodri al primo posto, Vinicius al secondo e Bellingham terzo” ha dichiarato a Sky Sport. “Sono molto soddisfatto, perché negli ultimi 15 anni, dominati da Messi e Ronaldo, molti talenti meritevoli non hanno ricevuto il giusto riconoscimento. Tra questi, ho sempre pensato a tre nomi: Pirlo, Xavi e Iniesta. Ilnon è la Scarpa, quindi sono contento che abbia vinto un fuoriclasse del centrocampo come Rodri.

