Pallone d’Oro 2024, trionfa Rodri ma quanti messaggi per lo sconfitto Vinicius Jr! – FOTO (Di martedì 29 ottobre 2024) Pallone d’Oro 2024, trionfa Rodri a sorpresa a Parigi! Ma quanti messaggi d’amore per lo sconfitto di lusso Vinicius Jr! – FOTO A Parigi il Pallone d’Oro 2024, ha visto trionfare il giocatore del Manchester City, Rodri, che si è classificato primo, davanti a giocatori come Vinicius Jr e Bellingham. Il Real Madrid e i suoi Calcionews24.com - Pallone d’Oro 2024, trionfa Rodri ma quanti messaggi per lo sconfitto Vinicius Jr! – FOTO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024)a sorpresa a Parigi! Mad’amore per lodi lussoJr! –A Parigi il, ha vistore il giocatore del Manchester City,, che si è classificato primo, davanti a giocatori comeJr e Bellingham. Il Real Madrid e i suoi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallone d’oro: niente Vinicius, trionfa Rodri. Il Real Madrid (sbagliando) non si presenta

(blitzquotidiano.it)

L’erede di "Re Messi VIII" non è Vinicius Junior, astro del Real Madrid, ma Rodri, regista del Manchester City.

?? Pallone d'Oro 2024, trionfa Rodri: la classifica completa! Discorso ?? | OneFootball

(onefootball.com)

Si è conclusa la cerimonia per l'assegnazione del 68° Pallone d'Oro: al Théâtre du Châtelet di Parigi, Rodri è stato premiato come successore di Lionel Messi, portando a casa l'ambitissimo trofeo. Un ...

Pallone d'Oro 2024, vince Rodri: "È la vittoria della Spagna e della normalità"

(sport.sky.it)

Grande emozione per il centrocampista, che si aggiudica il Pallone d'Oro 2024: "Questa è la vittoria del calcio spagnolo. Lo dedico a chi non l'ha vinto in passato come Xavi, Iniesta e Casillas. Lo me ...

Pallone d’Oro 2024, trionfa Rodri: Lamine Yamal miglior giovane

(vocidicitta.it)

Pallone d'Oro 2024, al Theatre du Chatelet di Parigi trionfa Rodri: preceduti Vinicius Jr. e Bellingham. Lamine Yamal miglior giovane.