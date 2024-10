Pallone d’Oro 2024, l’Equipe attacca il Real Madrid: “Ha calpestato i valori dello sport” (Di martedì 29 ottobre 2024) Madrid, 29 ottobre 2024 – Il Pallone d’Oro 2024 è stato assegnato, con Rodri che ha superato Vinicius e Bellingham e ha riportato il trofeo in Spagna dopo 64 anni. Nonostante molti reputino meritata la vittoria del centrocampista spagnolo, sono in tanti gli esponenti del mondo calcistico che ancora ritengono che avrebbe dovuto essere Vinicius Jr a sollevare il premio. Proprio l’ala sinistra brasiliana era uno dei grandi assenti alla cerimonia di ieri, dal momento che ha deciso di “disertare” la premiazione quando ha scoperto che non sarebbe stato lui il vincitore del Pallone d’Oro del 2024. Oltre il 7 dei blancos, però, erano assenti alla cerimonia anche tutti gli altri tesserati del Real Madrid, come Bellingham e Ancelotti, creando una situazione tutt’altro che piacevole tra gli ambienti della FIFA e di France Football, la rivista che si occupa dell’assegnazione del Pallone d’Oro. Sport.quotidiano.net - Pallone d’Oro 2024, l’Equipe attacca il Real Madrid: “Ha calpestato i valori dello sport” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre– Ilè stato assegnato, con Rodri che ha superato Vinicius e Bellingham e ha riportato il trofeo in Spagna dopo 64 anni. Nonostante molti reputino meritata la vittoria del centrocampista spagnolo, sono in tanti gli esponenti del mondo calcistico che ancora ritengono che avrebbe dovuto essere Vinicius Jr a sollevare il premio. Proprio l’ala sinistra brasiliana era uno dei grandi assenti alla cerimonia di ieri, dal momento che ha deciso di “disertare” la premiazione quando ha scoperto che non sarebbe stato lui il vincitore deldel. Oltre il 7 dei blancos, però, erano assenti alla cerimonia anche tutti gli altri tesserati del, come Bellingham e Ancelotti, creando una situazione tutt’altro che piacevole tra gli ambienti della FIFA e di France Football, la rivista che si occupa dell’assegnazione del

Pallone d'Oro 2024 a Rodri, perché non ha vinto Vinicius? France Football svela le motivazioni e critica il Real Madrid

L’edizione 2024 del Pallone d’Oro rischia di diventare una delle più discusse nella ... e il caporedattore di France Football Vincent Garcia che ai microfoni di L’Equipe Tv ha provato a fare chiarezza ...

Pallone d'Oro, L'Equipe durissimo: "Il Real si è rifiutato di venire, non rispetta i vincitori"

Le conseguenze del comportamento del Real Madrid in occasione della cerimonia del Pallone d'Oro stanno deflagrando all'impazzata. Il club spagnolo ieri ha volutamente mancato al prestigioso evento org ...

Pallone d’Oro 2024, svelato il motivo della beffa a Vinicius: questo fattore lo ha penalizzato

Pallone d’Oro 2024, tutti i motivi che hanno portato alla vittoria di Rodri al posto di Vinicius del Real Madrid. I dettagli in merito Vincent Garcia, caporedattore di France Football, ha parlato a L’ ...

Pallone d'Oro 2024, la classifica finale: trionfa Rodri davanti a Vinicius

Per la prima volta da vent’anni, nell’elenco dei potenziali vincitori non sono presenti né Cristiano Ronaldo né Messi. Ecco la graduatoria finale.